Нардеп Василенко стала заступницею голови комітету ПАРЄ з юридичних питань
Київ • УНН
Народний депутат України Леся Василенко призначена заступником голови Комітету ПАРЄ з юридичних питань.
Народний депутат України Леся Василенко стала заступницею голови Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини. Про це вона повідомила у Facebook, інформує УНН.
Щойно мене обрано заступницею голови Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини…До Юркому входять 86 членів і президенти 5-ти політичних груп. Це другий за впливом і чисельністю комітет в ПАРЄ (після Політкому)
Вона зазначила, що на цій сесії саме в комітеті ПАРЄ з юридичних питань та прав людини розглядаються важливі для України питання:
• Правові та правозахисні аспекти агресії рф проти України
• Чи можливе демократичне майбутнє білорусі?
• Систематичні катування та нелюдське поводження й покарання в місцях ув’язнення (зокрема у рф).
Василенко повідомила, що у комітеті є три підкомітети:
• з прав людини
• з питань штучного інтелекту та прав людини
• з питань виконання рішень ЄСПЛ.
"Я вже працюю у перших двох підкомітетах. Голову Юркому також переобрали. Тепер це Сер Річард Кін, представник Британської Палати Лордів, консерватор. Будемо працювати у тісній співпраці", - розповіла Василенко.
Доповнення
Народний депутат та член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко обраний головою Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи.