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Нардеп Гончаренко очолив комітет з міграції та біженців ПАРЄ

Нардеп Гончаренко очолив комітет з міграції та біженців ПАРЄ

Київ • УНН

 • 22892 перегляди

Народний депутат України Олексій Гончаренко призначений головою Комітету з питань міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Гончаренко, перший українець на цій посаді, має намір використовувати її для просування інтересів України.

Народний депутат та член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко обраний головою Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це Гончаренко повідомив у своїх соціальних мережах, передає УНН.

Деталі

"Щойно мене офіційно призначили президентом в ПАРЄ! Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше – в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!", — написав Гончаренко ввечері, 22 січня.

До цього Комітет із міграції очолював грецький політик Теодорос Руссопулос, якого 22 січня було обрано новим президентом ПАРЄ і який є прихильником України.

Доповнення

З 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція) проходить зимова сесія ПАРЄ.

У ПАРЄ обрали нового президента: ним став грецький політик з чіткою позицію на підтримку України22.01.24, 13:59 • 22534 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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