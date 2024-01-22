Нардеп Гончаренко возглавил комитет по миграции и беженцам ПАСЕ
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко назначен председателем Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Гончаренко, первый украинец на этой должности, намерен использовать ее для продвижения интересов Украины.
На Сумщине председатель ОСМД присвоила более шестисот тысяч гривен предназначенных на оплату ЖКХ
Председателя правления ОСМД в Охтырке Сумской области подозревают в присвоении 642 000 гривен жильцов. За содеянное ей может грозить 5-8 лет лишения свободы.
Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов ЕС
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничить передвижение российских дипломатов в пределах ЕС в рамках нового пакета санкций против России. Предложенное ограничение ограничит передвижение дипломатов странами Шенгенской зоны, где они аккредитованы.
Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт
Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.
Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины
Украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих во время выполнения боевых задач на востоке Украины, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Захватом пленных занимался 808-й отдельный полк.
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.
Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад
Российские военные атаковали восемь населенных пунктов в Сумской области Украины, в понедельник было зафиксировано 186 взрывов. Атаки включали минометные, артиллерийские и беспилотные обстрелы.
Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом
Докладчик ООН по вопросам расизма К. П. Ашвини раскритиковала предложенный французским правительством закон о мигрантах, назвав его нарушением человеческого равенства и свободы. Это произошло после того, как более 75 000 французских граждан в 160 городах протестовали против предложенного закона.
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.