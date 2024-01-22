Нардеп Гончаренко возглавил комитет по миграции и беженцам ПАСЕ

Народный депутат и член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко избран председателем Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом Гончаренко сообщил в своих социальных сетях, передает УНН.

Детали

"Только что меня официально назначили президентом в ПАСЕ! Я возглавил Комитет по миграции, беженцам и перемещенным лицам. Первый украинец на такой должности! Самое главное - у меня будет еще больше возможностей продвигать интересы Украины!", - написал Гончаренко вечером, 22 января.

До этого Комитет по миграции возглавлял греческий политик Теодорос Руссопулос, который 22 января был избран новым президентом ПАСЕ и является сторонником Украины.

Дополнение

С 22 по 26 января в Страсбурге (Франция) проходит зимняя сессия ПАСЕ.

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