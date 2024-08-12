Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки
Киев • УНН
Народный депутат Роман Костенко опубликовал видео, где он стоит на границе с Россией. Он заявил, что идет туда с Силами обороны Украины, а потом напишет заявление о командировке.
Народный депутат и военнослужащий Роман Костенко показал в соцсетях свою "командировку" на территорию РФ в Курскую область РФ. Вероятно, речь идет о Курской области, передает УНН.
Детали
На видео, опубликованном 12 августа, он стоит на пограничном пункте, а сзади виднеется надпись Россия. Вероятно, в районе Курской области.
"Руслан Алексеевич (Стефанчук, спикер Верховной Рады - ред.), я сейчас нахожусь перед Российской Федерацией. Извините, что без разрешения, но все-таки пойду туда с нашими Силами обороны, а потом уже напишу заявление о командировке", - заявил он.
Роман Костенко - народный депутат Украины от партии Голос, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, офицер ЦСО А СБУ, ветеран АТО с 2014 года, "киборг".
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