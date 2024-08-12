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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 20:01  •  4441 просмотра

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Народный депутат Роман Костенко опубликовал видео, где он стоит на границе с Россией. Он заявил, что идет туда с Силами обороны Украины, а потом напишет заявление о командировке.

Народный депутат и военнослужащий Роман Костенко показал в соцсетях свою "командировку" на территорию РФ в Курскую область РФ. Вероятно, речь идет о Курской области, передает УНН.

Детали

На видео, опубликованном 12 августа, он стоит на пограничном пункте, а сзади виднеется надпись Россия. Вероятно, в районе Курской области.

"Руслан Алексеевич (Стефанчук, спикер Верховной Рады - ред.), я сейчас нахожусь перед Российской Федерацией. Извините, что без разрешения, но все-таки пойду туда с нашими Силами обороны, а потом уже напишу заявление о командировке", - заявил он.

Роман Костенко - народный депутат Украины от партии Голос, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, офицер ЦСО А СБУ, ветеран АТО с 2014 года, "киборг".

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