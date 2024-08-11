росСМИ заявили, что украинские военные ночью вошли в беловский район курской области: что известно

Украинские военные вероятно ночью вошли в беловский район российской курской области. Представители местной российской власти заявили, что "ситуация стабильная, но очень напряженная". Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Ночью Z-паблики массово сообщили о прорыве ВСУ в Беловском районе, а потом сами же себя опровергли.

Сейчас о прорыве сообщают уже и российские СМИ и приводят слова главы беловского района николая волобуева.

Появление "диверсионно-разведывательной группы", по словам волобуева, создало "очень много суеты и паники". Сейчас ситуацию он назвал "стабильной, но очень напряженной".

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волобуев также призвал жителей района, которые уже уехали, "оставаться в тех местах, куда прибыли". За помощью в эвакуации остальным он посоветовал обратиться к главам сельсоветов.

"Сегодня нам непонятны некоторые моменты в приграничных территориях", - сказал районный голова, не уточнив, что имеет в виду под "моментами".

Украинские ДРГ вошли накануне в беловский район курской области, "ситуация стабильная, но напряженная", - глава района.

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Представители украинской власти и ВСУ информацию о прорыве ВСУ в Беловском районе не комментировали.