росСМИ заявили, что украинские военные ночью вошли в беловский район курской области: что известно
Киев • УНН
Представители местной российской власти заявили о напряженной ситуации в беловском районе курской области. Сообщается о возможном проникновении украинских диверсионно-разведывательных групп.
Украинские военные вероятно ночью вошли в беловский район российской курской области. Представители местной российской власти заявили, что "ситуация стабильная, но очень напряженная". Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Ночью Z-паблики массово сообщили о прорыве ВСУ в Беловском районе, а потом сами же себя опровергли.
Сейчас о прорыве сообщают уже и российские СМИ и приводят слова главы беловского района николая волобуева.
Появление "диверсионно-разведывательной группы", по словам волобуева, создало "очень много суеты и паники". Сейчас ситуацию он назвал "стабильной, но очень напряженной".
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волобуев также призвал жителей района, которые уже уехали, "оставаться в тех местах, куда прибыли". За помощью в эвакуации остальным он посоветовал обратиться к главам сельсоветов.
"Сегодня нам непонятны некоторые моменты в приграничных территориях", - сказал районный голова, не уточнив, что имеет в виду под "моментами".
Украинские ДРГ вошли накануне в беловский район курской области, "ситуация стабильная, но напряженная", - глава района.
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Представители украинской власти и ВСУ информацию о прорыве ВСУ в Беловском районе не комментировали.