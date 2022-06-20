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В настоящее время продолжаются решающие бои в районе Северодонецка – Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В настоящее время продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. Перед врагом была поставлена задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

“Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в районе Северодонецка и планы врага, задачи, которые перед ними поставило их руководство — это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг. Они пытаются прорвать оборону наших войск и пытаются взять в окружение группировки наших войск, которое осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка”, — рассказала Маляр.

Детали

Маляр отметила, что Вооруженные силы Украины борются за каждый метр украинской земли, уничтожают силы и средства оккупантов, которые терпят очень серьезные потери.

“Наши войска делают все возможное для того, чтобы удерживать наши территории и для того, чтобы не допустить окружения. Но мы должны также понимать, что враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация чрезвычайно сложная”, — сказал Маляр.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские военные потеряли контроль над Метелкиным возле Северодонецка.

Добавим

С целью корректировки огня в районе Северодонецкий враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА “Орлан-10”.

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