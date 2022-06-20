ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські військові втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", – написав Гайдай.
Деталі
Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.
Те саме в районах Тошківки та Устинівки – там рашисти хочуть здійснити прорив і для цього стягнули туди велику кількість техніки.
Ворог продовжує використовувати "повзучу" тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї.
Додамо
"Тиха" евакуація триває з Лисичанська під супроводом працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів.
З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.