ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька – Гайдай

Цитата

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", – написав Гайдай.

Деталі

Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

Те саме в районах Тошківки та Устинівки – там рашисти хочуть здійснити прорив і для цього стягнули туди велику кількість техніки.

Ворог продовжує використовувати "повзучу" тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї.

Додамо

"Тиха" евакуація триває з Лисичанська під супроводом працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів.

З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.