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ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька – Гайдай

ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька – Гайдай

Київ • УНН

 • 158070 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські військові втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.

Цитата

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", – написав Гайдай.

Деталі

Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

Те саме в районах Тошківки та Устинівки – там рашисти хочуть здійснити прорив і для цього стягнули туди велику кількість техніки.

Ворог продовжує використовувати "повзучу" тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї.

Додамо

"Тиха" евакуація триває з Лисичанська під супроводом працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів.

З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Українські Національні Новини

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