ВСУ потеряли контроль над Метелкиным возле Северодонецка – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские военные потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.
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"Бои идут во многих селениях вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – написал Гайдай.
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Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно бъют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города.
То же самое в районах Тошковки и Устиновки – там рашисты хотят совершить прорыв и для этого стянули туда большое количество техники.
Враг продолжает использовать "ползучую" тактику – Луганскую область истребляют из всего возможного оружия.
Добавим
"Тихая" эвакуация продолжается из Лисичанска под сопровождением сотрудников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров.
Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.