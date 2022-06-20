Наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Перед ворогом поставили задачу дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
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“Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька й плани ворога, задачі, які перед ними поставило їхнє керівництво — це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили й засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ та намагаються взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська та Сєвєродонецька”, — розповіла Маляр.
Деталі
Маляр зазначила, що Збройні сили України борються за кожен метр української землі, знищують сили та засоби окупантів, які зазнають дуже серйозних втрат.
“Наші війська роблять все можливе для того, щоб утримувати наші території і для того, щоб не допустити оточення. Але ми повинні також розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна”, — сказав Маляр.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що українські військові втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька.
Додамо
З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”.