З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”.
“Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом. Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.