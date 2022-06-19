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З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”

Київ • УНН

 • 92381 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”.

“Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом. Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

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