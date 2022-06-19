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В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10"

В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10"

Киев • УНН

 • 92378 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА “Орлан-10”. Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационных ударов вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетного удара в районе Верхнекамянки.

С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА “Орлан-10”.

“Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над этим городом. Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

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