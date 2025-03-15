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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Киев • УНН

 • 72118 просмотра

В МИД отреагировали на оскорбления лукашенко в сторону Зеленского. Представитель МИД напомнил о соучастии белорусского диктатора в преступлении агрессии против Украины.

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

В МИД Украины отреагировали на оскорбления александра лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского и напомнили белорусскому диктатору о соучастии в преступлении агрессии против Украины, передает УНН.

Оскорбления в адрес главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану 

- написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Ранее

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сделал ряд новых заявлений о войне в Украине и переговорах с россией. Кроме того, он не удержался и от оскорблений в адрес Зеленского.

Антонина Туманова

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