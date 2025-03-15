Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского
Киев • УНН
В МИД отреагировали на оскорбления лукашенко в сторону Зеленского. Представитель МИД напомнил о соучастии белорусского диктатора в преступлении агрессии против Украины.
В МИД Украины отреагировали на оскорбления александра лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского и напомнили белорусскому диктатору о соучастии в преступлении агрессии против Украины, передает УНН.
Оскорбления в адрес главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану
Ранее
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сделал ряд новых заявлений о войне в Украине и переговорах с россией. Кроме того, он не удержался и от оскорблений в адрес Зеленского.