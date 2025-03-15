Нагадали про співучасть у злочині проти України і порівняли з тарганом: у МЗС відповіли лукашенку за образу Зеленського

У МЗС України відреагували на образи олександра лукашенка на адресу Президента України Володимира Зеленського і нагадали білоруському диктатору про співучасть у злочині агресії проти України, передає УНН.

Образи на адресу глави Української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід в сферу ентомології точно не піде на користь таргану - написав речник Міністерства закордонних справ України став Георгій Тихий у соцмережі Х.

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зробив низку нових заяв про війну в Україні та переговори з росією. Крім того, він не утримався і від образ на адресу Зеленського.