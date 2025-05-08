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Нападение с топором в Варшавском университете: есть погибшая и раненый

Киев • УНН

 • 956 просмотра

В Варшавском университете мужчина с топором напал на людей. Погибла сотрудница университета, еще один мужчина ранен. Нападавшим оказался 22-летний студент, мотивы преступления неизвестны.

Нападение с топором в Варшавском университете: есть погибшая и раненый

В Польше один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате нападения, которое произошло около 18:40 в среду на территории Варшавского университета на Краковском предместье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Детали

Отмечается, что вооруженный топором мужчина ворвался на территорию университета и напал на людей. Женщина погибла, еще один человек получил тяжелые травмы.

Жертвой оказалась сотрудница административного отдела университета в возрасте более 60 лет. Пострадавшим был охранник университета, который пытался вмешаться

- отмечает издание.

Указывается, что полиция уже задержала нападающего. Им оказался 22-летний поляк, изучающий право в Варшавском университете. Мотивы его поступка пока неизвестны. В связи с нападением администрация вуза объявила 8 мая днем траура.

Напомним

В начале мая в Одессе на Куликовом поле мужчина с двумя ножами напал на полицейских, охранявших порядок. Оба полицейских и нападавший были госпитализированы с ранениями.

В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК: полиция открыла производство30.04.25, 21:06 • 12827 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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