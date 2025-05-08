Нападение с топором в Варшавском университете: есть погибшая и раненый
Киев • УНН
В Варшавском университете мужчина с топором напал на людей. Погибла сотрудница университета, еще один мужчина ранен. Нападавшим оказался 22-летний студент, мотивы преступления неизвестны.
В Польше один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате нападения, которое произошло около 18:40 в среду на территории Варшавского университета на Краковском предместье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.
Детали
Отмечается, что вооруженный топором мужчина ворвался на территорию университета и напал на людей. Женщина погибла, еще один человек получил тяжелые травмы.
Жертвой оказалась сотрудница административного отдела университета в возрасте более 60 лет. Пострадавшим был охранник университета, который пытался вмешаться
Указывается, что полиция уже задержала нападающего. Им оказался 22-летний поляк, изучающий право в Варшавском университете. Мотивы его поступка пока неизвестны. В связи с нападением администрация вуза объявила 8 мая днем траура.
Напомним
В начале мая в Одессе на Куликовом поле мужчина с двумя ножами напал на полицейских, охранявших порядок. Оба полицейских и нападавший были госпитализированы с ранениями.
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