Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений
Київ • УНН
У Варшавському університеті чоловік з сокирою напав на людей. Загинула працівниця університету, ще один чоловік поранений. Нападником виявився 22-річний студент, мотиви злочину невідомі.
У Польщі одна людина загинула, ще одна отримала важкі пораненняв в результаті нападу, який стався близько 18:40 в середу на території Варшавського університету на Краківському передмісті. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF FM.
Деталі
Зазначається, що озброєний сокирою чоловік увірвався на територію університету та напав на людей. Жінка загинула, ще одна людина отримала важкі травми.
Жертвою виявилася працівниця адміністративного відділу університету віком понад 60 років. Постраждалим був охоронець університету, який намагався втрутитися
Вказується, що поліція вже затримала нападника. Ним виявився 22-річний поляк, який вивчає право у Варшавському університеті. Мотиви його вчинку наразі невідомі. У звʼязку з нападом адміністрація вишу оголосила 8 травня днем жалоби.
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