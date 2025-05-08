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8 травня: День пам’яті та примирення
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8 травня: День пам’яті та примирення

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Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

Київ • УНН

 • 2744 перегляди

У Варшавському університеті чоловік з сокирою напав на людей. Загинула працівниця університету, ще один чоловік поранений. Нападником виявився 22-річний студент, мотиви злочину невідомі.

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

У Польщі одна людина загинула, ще одна отримала важкі пораненняв в результаті нападу, який стався близько 18:40 в середу на території Варшавського університету на Краківському передмісті. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF FM.

Деталі

Зазначається, що озброєний сокирою чоловік увірвався на територію університету та напав на людей. Жінка загинула, ще одна людина отримала важкі травми.

Жертвою виявилася працівниця адміністративного відділу університету віком понад 60 років. Постраждалим був охоронець університету, який намагався втрутитися

- зазначає видання.

Вказується, що поліція вже затримала нападника. Ним виявився 22-річний поляк, який вивчає право у Варшавському університеті. Мотиви його вчинку наразі невідомі. У звʼязку з нападом адміністрація вишу оголосила 8 травня днем жалоби.

Нагадаємо

На початку травня в Одесі на Куликовому полі чоловік з двома ножами напав на поліцейських, які охороняли порядок. Обох поліцейських та нападника було госпіталізовано з пораненнями.

У Харкові чоловік напав з ножем на співробітника ТЦК: поліція відкрила провадження30.04.25, 21:06 • 12827 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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