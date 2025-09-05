Нанесение ущерба более чем на 15 млн грн: руководителю одесского аэропорта сообщили о подозрении
Киев • УНН
Руководителю КП "Международный аэропорт Одесса" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Это повлекло ущерб предприятию на сумму 15,6 млн грн из-за потери статуса эксплуатанта аэродрома.
Руководителю КП "Международный аэропорт Одесса" сообщено о подозрении в нанесении предприятию убытков на сумму 15,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Детали
Согласно открытым источникам, в настоящее время исполняющей обязанности Генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" с 2017 года является Ольга Макогонюк.
По поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" в злоупотреблении своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия общественным интересам
Следствием установлено, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома "Одесса" получало плату за предоставление услуг, которые непосредственно относились к предмету его деятельности: обслуживание взлета-посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и т.д.
Предоставление указанных услуг и получение платы служило достижению определенной в уставе цели - получению прибыли в интересах территориальной общины города Одессы. Однако, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, указывающих на то, что в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла мер для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома "Одесса" и вместо этого целенаправленно способствовала получению такого статуса другим частным предприятием
В прокуратуре заявляют, что указанное привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и как следствие получения прибыли в интересах территориальной общины. Вместо этого такая прибыль с конца 2020 года получалась уже другим субъектом хозяйствования частной формы собственности.
Своими действиями и бездействием подозреваемая общественным интересам нанесла материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн грн – именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской общины коммунальное предприятие. В настоящее время досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается
Решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения.
