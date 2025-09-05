$41.350.02
08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 976 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 11027 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 23295 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 43111 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 36575 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 38943 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 39871 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30519 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24528 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нанесение ущерба более чем на 15 млн грн: руководителю одесского аэропорта сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Руководителю КП "Международный аэропорт Одесса" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Это повлекло ущерб предприятию на сумму 15,6 млн грн из-за потери статуса эксплуатанта аэродрома.

Нанесение ущерба более чем на 15 млн грн: руководителю одесского аэропорта сообщили о подозрении

Руководителю КП "Международный аэропорт Одесса" сообщено о подозрении в нанесении предприятию убытков на сумму 15,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Согласно открытым источникам, в настоящее время исполняющей обязанности Генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" с 2017 года является Ольга Макогонюк.

По поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" в злоупотреблении своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия общественным интересам

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома "Одесса" получало плату за предоставление услуг, которые непосредственно относились к предмету его деятельности: обслуживание взлета-посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и т.д.

Предоставление указанных услуг и получение платы служило достижению определенной в уставе цели - получению прибыли в интересах территориальной общины города Одессы. Однако, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, указывающих на то, что в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла мер для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома "Одесса" и вместо этого целенаправленно способствовала получению такого статуса другим частным предприятием

- информирует САП.

В прокуратуре заявляют, что указанное привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и как следствие получения прибыли в интересах территориальной общины. Вместо этого такая прибыль с конца 2020 года получалась уже другим субъектом хозяйствования частной формы собственности.

Своими действиями и бездействием подозреваемая общественным интересам нанесла материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн грн – именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской общины коммунальное предприятие. В настоящее время досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается

- говорится в сообщении.

Решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения.

Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева22.02.24, 18:27 • 27111 просмотров

Анна Мурашко

