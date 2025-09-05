Нанесение ущерба более чем на 15 млн грн: руководителю одесского аэропорта сообщили о подозрении

Руководителю КП "Международный аэропорт Одесса" сообщено о подозрении в нанесении предприятию убытков на сумму 15,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

Согласно открытым источникам, в настоящее время исполняющей обязанности Генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" с 2017 года является Ольга Макогонюк.

По поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" в злоупотреблении своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия общественным интересам - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома "Одесса" получало плату за предоставление услуг, которые непосредственно относились к предмету его деятельности: обслуживание взлета-посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и т.д.

Предоставление указанных услуг и получение платы служило достижению определенной в уставе цели - получению прибыли в интересах территориальной общины города Одессы. Однако, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, указывающих на то, что в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла мер для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома "Одесса" и вместо этого целенаправленно способствовала получению такого статуса другим частным предприятием - информирует САП.

В прокуратуре заявляют, что указанное привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и как следствие получения прибыли в интересах территориальной общины. Вместо этого такая прибыль с конца 2020 года получалась уже другим субъектом хозяйствования частной формы собственности.

Своими действиями и бездействием подозреваемая общественным интересам нанесла материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн грн – именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской общины коммунальное предприятие. В настоящее время досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается - говорится в сообщении.

Решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения.

