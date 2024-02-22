Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  26252 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  103371 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  114977 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  170830 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  205231 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  191094 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  212452 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  223364 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  194408 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209734 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:27  •  14170 просмотра

Read in English

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.

Высший Антикоррупционный Суд предоставил разрешение на осуществление спецрасследования в отношении бывшего мэра Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Судя по материалам дела речь идет об Алексее Костусеве.

22 февраля 2024 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего мэра г. Одессы - одного из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

- говорится в сообщении САП.

В САП также отметили, что это судебное решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП21 февраля 2024, 14:39 • 109549 просмотров

Напомним,

Летом 2023 года в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

12 октября 2023 года НАБУ объявило в розыск экс-мэра Одессы Костусева, которого считают причастным к незаконному захвату Одесского международного аэропорта "Одесса". и присвоению более 2,5 млрд грн доходов.

11 декабря прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Костусева, как подозреваемого по этому делу.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаКриминал и ЧП
Справа аеропорту "Одеса": ВАКС призначив спецрозслідування щодо ексмера Одеси Костусєва
"Odesa" airport case: VAKS has appointed a special investigation into the ex-mayor of Odesa Kostusev
Новости по теме

Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.

Политика •   •  14170 просмотра
Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Зеленский утвердил задачи уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности

Зеленский утвердил новую должность специального уполномоченного президента по вопросам надзора за международными гарантиями безопасности и развитием сил обороны.

Политика •   •  13447 просмотра
Зеленский утвердил задачи уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности

Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили две неразорвавшиеся авиационные бомбы, которые были сброшены возле гражданских зданий в Харьковской области.

Война •   •  14471 просмотра
Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами

Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым послом Украины в Великобритании нынешнего генерального прокурора Андрея Костина.

Политика •   •  13772 просмотра
Новым послом Украины в Великобритании может стать генпрокурор Костин - нардеп

Атака рф на прифронтовую ТЭС: количество пострадавших увеличилось до девяти

Девять энергетиков получили ранения во время обстрела российскими войсками прифронтовой теплоэлектростанции в Украине.

Война •   •  13483 просмотра
Атака рф на прифронтовую ТЭС: количество пострадавших увеличилось до девяти

Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Варшаву, чтобы обсудить с польскими чиновниками проблемные вопросы и увеличение военной помощи Украине, и отметил, что в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом.

Война •   •  16330 просмотра
Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане

Президент Зеленский назначил бывшего генерального директора "Укроборонпрома" новым послом Украины в Азербайджане.

Политика •   •  12301 просмотра
Зеленский назначил экс-гендиректора Укроборонпрома послом в Азербайджане

В Минобороны рассказали, что будет представлять собой мобильное приложение для военных "Армия+"

Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для электронной отчетности и предоставления документов и услуг для военнослужащих.

Война •   •  11940 просмотра
В Минобороны рассказали, что будет представлять собой мобильное приложение для военных "Армия+"

"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о Киеве и Одессе, но порекомендовал обратиться за консультациями и психологической помощью тем, кто отчаянно нуждается во внимании.

Война •   •  15121 просмотра
"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины

Комитеты Европарламента одобрили многолетнюю программу финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Экономика •   •  13394 просмотра
Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины