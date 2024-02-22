Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.
Высший Антикоррупционный Суд предоставил разрешение на осуществление спецрасследования в отношении бывшего мэра Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
Судя по материалам дела речь идет об Алексее Костусеве.
22 февраля 2024 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего мэра г. Одессы - одного из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
В САП также отметили, что это судебное решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.
2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП21 февраля 2024, 14:39 • 109549 просмотров
Напомним,
Летом 2023 года в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.
12 октября 2023 года НАБУ объявило в розыск экс-мэра Одессы Костусева, которого считают причастным к незаконному захвату Одесского международного аэропорта "Одесса". и присвоению более 2,5 млрд грн доходов.
11 декабря прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Костусева, как подозреваемого по этому делу.
Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева
Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.
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