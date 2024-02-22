Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Высший Антикоррупционный Суд предоставил разрешение на осуществление спецрасследования в отношении бывшего мэра Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Судя по материалам дела речь идет об Алексее Костусеве.

22 февраля 2024 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего мэра г. Одессы - одного из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. - говорится в сообщении САП.

В САП также отметили, что это судебное решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП

Напомним,

Летом 2023 года в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

12 октября 2023 года НАБУ объявило в розыск экс-мэра Одессы Костусева, которого считают причастным к незаконному захвату Одесского международного аэропорта "Одесса". и присвоению более 2,5 млрд грн доходов.

11 декабря прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Костусева, как подозреваемого по этому делу.