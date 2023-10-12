НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Костусєва

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"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України", – йдеться у повідомленні.

Деталі

Відомо, що Олексій Костусєв є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса". Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Довідково

Олексій Костусєв був мером Одеси із 31 жовтня 2020 року. 31 жовтня 2013 року написав заяву про складання повноважень одеського міського голови.

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