НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Костусєва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук ексмер Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до схеми заволодіння місцевим аеропортом. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба НАБУ, повідомляє УНН.
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"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України", – йдеться у повідомленні.
Деталі
Відомо, що Олексій Костусєв є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса". Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Довідково
Олексій Костусєв був мером Одеси із 31 жовтня 2020 року. 31 жовтня 2013 року написав заяву про складання повноважень одеського міського голови.
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