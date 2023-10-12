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НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Костусева

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-мэра Одессы Алексея Костусева. Его подозревают в причастности к схеме завладения местным аэропортом. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба НАБУ, сообщает УНН

Цитата

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве Костусева Алексея Алексеевича, 29.06.1954 года рождения, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Известно, что Алексей Костусев является одним из подозреваемых по делу завладения аэропортом "Одесса". Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Справочно

Алексей Костусев был мэром Одессы с 31 октября 2020 года. 31 октября 2013 года написал заявление о сложении полномочий одесского городского головы.

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