Справа аеропорту "Одеса": ВАКС призначив спецрозслідування щодо ексмера Одеси Костусєва
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне розслідування щодо колишнього мера Одеси Олексія Костусєва за фактом незаконного захоплення Одеського міжнародного аеропорту та привласнення понад 2,5 мільярдів гривень доходів.
Вищий Антикорупційний Суд надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього мера Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури, передає УНН.
Судячи з матеріалів справи мова йде про Олексія Костусєва.
22 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього мера м. Одеси – одного з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
У САП також зазначили, що це судове рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
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Влітку 2023 року в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.
12 жовтня 2023 року НАБУ оголосило в розшук ексмера Одеси Костусєва, якого вважають причетним до про незаконного захоплення Одеського міжнародного аеропорту "Одеса". та привласнення понад 2,5 млрд грн доходів.
11 грудні минулого року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Костусєва, як підозрюваного по цій справі.