Завдання понад 15 млн грн збитків: керівнику одеського аеропорту повідомили про підозру
Керівнику КП "Міжнародний аеропорт Одеса" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Це спричинило збитки підприємству на суму 15,6 млн грн через втрату статусу експлуатанта аеродрому.
Згідно з відкритими джерелами, наразі виконуючою обов’язки Генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" з 2017 року є Ольга Макогонюк.
За дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам
Слідством установлено, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмета його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.
Надання вказаних послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети - отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси. Однак, прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересів служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому "Одеса" та натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу іншим приватним підприємством
В прокуратурі заявляють, що вказане призвело до втрати можливості надання комунальним підприємством відповідних послуг та як наслідок одержання прибутку в інтересах територіальної громади. Натомість такий прибуток з кінця 2020 року одержувався вже іншим суб’єктом господарювання приватної форми власності.
Своїми діями та бездіяльністю підозрювана громадським інтересам завдала матеріальної шкоди (збитків) на суму 15,6 млн грн – саме стільки доходів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство. Наразі досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України триває
Вирішується питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.
