Завдання понад 15 млн грн збитків: керівнику одеського аеропорту повідомили про підозру

Керівнику КП "Міжнародний аеропорт Одеса" повідомлено про підозру у завданні підприємству збитків на суму 15,6 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Згідно з відкритими джерелами, наразі виконуючою обов’язки Генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" з 2017 року є Ольга Макогонюк.

Слідством установлено, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмета його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.

Надання вказаних послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети - отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси. Однак, прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересів служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому "Одеса" та натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу іншим приватним підприємством