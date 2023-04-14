Нам нужно избежать повторения холодной войны - глава МВФ

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"Я среди тех, кто знает, каковы последствия холодной войны: это потеря таланта и вклада в мир. Я не хочу, чтобы это повторялось. Мир должен рационально принять, что будут определенные издержки, будет определенная фрагментация, но держать эти издержки низкими", - отметила Георгиева.

Детали

Георгиева также заявила, что политики должны были сыграть решающую роль в "защите интересов" своих граждан. По ее словам, такие многосторонние учреждения, как Всемирный банк и МВФ, играют важную роль в предотвращении раскола мира на различные блоки с серьезными экономическими последствиями.

Ранее на этой неделе в отчете МВФ предполагалось, что растущая фрагментация торговли в результате таких событий, как "Brexit", торговая война между США и Китаем и российское вторжение в Украину, может сделать мировую экономику аж на семь процентов меньше, чем это было бы при других условиях.

"Если мы не сможем быть более рациональными, тогда людям везде будет хуже", — сказала Георгиева.



В своем выступлении Георгиева призвала страны-члены провести структурные преобразования, необходимые для ускорения цифровой трансформации, улучшения бизнес-среды во многих странах и ускорения трансформации зеленой энергии.

"По нашим оценкам, только для возобновляемой энергии и инвестиций, которые могут привести к росту и созданию рабочих мест, требуется 1 триллион долларов в год", — сказала она.

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