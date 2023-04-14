Нам нужно избежать повторения холодной войны - глава МВФ

ukru
10:03 • 18902 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 95422 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 100534 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 115844 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 103018 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 123664 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 120028 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108433 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102385 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113301 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 105980 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 115252 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 84931 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 97455 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 63474 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 191527 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 222074 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 162040 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 168215 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 204340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 18659 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 103325 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 112139 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 128288 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 163437 просмотра
Актуальное
Нам нужно избежать повторения холодной войны - глава МВФ

Нам нужно избежать повторения холодной войны - глава МВФ

Киев • УНН

 • 827550 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Глава МВФ Кристалина Георгиева во время пресс-конференции на официальном начале весенних встреч Всемирного банка и МВФ заявила, что мир должен избежать повторения холодной войны, пишет УНН.

Цитата

"Я среди тех, кто знает, каковы последствия холодной войны: это потеря таланта и вклада в мир. Я не хочу, чтобы это повторялось. Мир должен рационально принять, что будут определенные издержки, будет определенная фрагментация, но держать эти издержки низкими", - отметила Георгиева.

Детали

Георгиева также заявила, что политики должны были сыграть решающую роль в "защите интересов" своих граждан. По ее словам, такие многосторонние учреждения, как Всемирный банк и МВФ, играют важную роль в предотвращении раскола мира на различные блоки с серьезными экономическими последствиями.

Ранее на этой неделе в отчете МВФ предполагалось, что растущая фрагментация торговли в результате таких событий, как "Brexit", торговая война между США и Китаем и российское вторжение в Украину, может сделать мировую экономику аж на семь процентов меньше, чем это было бы при других условиях.

"Если мы не сможем быть более рациональными, тогда людям везде будет хуже", — сказала Георгиева.

В своем выступлении Георгиева призвала страны-члены провести структурные преобразования, необходимые для ускорения цифровой трансформации, улучшения бизнес-среды во многих странах и ускорения трансформации зеленой энергии.

"По нашим оценкам, только для возобновляемой энергии и инвестиций, которые могут привести к росту и созданию рабочих мест, требуется 1 триллион долларов в год", — сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Победа цивилизованности над злом": директор МВФ отметила "чрезвычайно хорошую работу" Украины во время войны

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы