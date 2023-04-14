Нам потрібно уникнути повторення холодної війни – голова МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова МВФ Крісталіна Георгієва під час прес-конференції на офіційному початку весняних зустрічей Світового банку та МВФ заявила, що світ має уникнути повторення холодної війни, пише УНН.
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"Я серед тих, хто знає, якими є наслідки холодної війни: це втрата таланту та внеску у світ. Я не хочу, щоб це повторювалося. Світ має раціонально прийняти, що будуть певні витрати, буде певна фрагментація, але тримати ці витрати низькими", - зазначила Георгієва.
Деталі
Георгієва також заявила, що політики мали відіграти вирішальну роль у "захисті інтересів" своїх громадян. За її словами, такі багатосторонні установи, як Світовий банк і МВФ, відіграють важливу роль у запобіганні розколу світу на різні блоки з серйозними економічними наслідками.
Раніше цього тижня у звіті МВФ передбачалося, що зростаюча фрагментація торгівлі внаслідок таких подій, як "Brexit", торговельна війна між США і Китаєм і російське вторгнення в Україну, може зробити світову економіку аж на сім відсотків меншою, ніж це було б за інших умов.
"Якщо ми не зможемо бути більш раціональними, тоді людям скрізь буде гірше", — сказала Георгієва.
У своєму виступі Георгієва закликала країни-члени провести структурні перетворення, необхідні для прискорення цифрової трансформації, покращення бізнес-середовища в багатьох країнах і прискорення трансформації зеленої енергії.
"За нашими оцінками, лише для відновлюваної енергії та інвестицій, які можуть призвести до зростання та створення робочих місць, потрібно 1 трильйон доларів на рік", — сказала вона.
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