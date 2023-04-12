"Перемога цивілізованості над злом": директор МВФ відзначила "надзвичайну хорошу роботу" України під час війни

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"Росія завдала руйнівних ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні, що призвело до загибелі людей і величезних труднощів. Попри ці атаки, економіка працює, а уряд повністю функціонує, надаючи життєво важливі послуги підприємствам і домогосподарствам. Магазини працюють, люди йдуть на роботу, банки працюють, домогосподарства та компанії платять податки... Перемога цивілізованості над злом", - заявила вона.

Георгієва додала: "Країна працює надзвичайно добре за найгірших обставин. І саме тому вона має довіру свого народу, і вона має довіру міжнародної спільноти".

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За словами директора, під час візиту в Ірпінь Київської області вона побачила, як розбомблена росіянами очисна станція "відреставрована та свіжо пофарбована". Георгієва також відзначила діджиталізацію країни, зауваживши, що "цифрові технології полегшують доступ до соціальних та адміністративних послуг краще, ніж до війни".

"Більшість підприємств повністю відновили свою діяльність влітку завдяки швидкому відновленню електроенергії, води та тепла після російських атак. Я пишаюся тим, що МВФ є частиною цієї міжнародної підтримки. Я дуже вдячна за роботу, яку ми виконали разом, щоб мати потужну програму в рамках механізму розширеного фінансування", - продовжила директр.

Крім цього, вона зазначила, що 15,5 мільярдів від МВФ склали механізм для 4-річної підтримки у розмірі 115 мільярдів доларів.

"Я пам’ятаю, коли почалася війна, Україні було важко отримати фінансування наступні пару тижнів. Зараз у нас механізм на 4 роки. По-друге, це дуже масштабна програма щодо того, як країна може побудувати фундамент для майбутнього, підтримуючи економічну та фінансову стабільність, важливі реформи для сприяння зростанню, просування вступу до Європейського Союзу.

По-третє, це забезпечує основу для приватних інвестицій. По-четверте, ми дуже раді працювати з банком, тому що ми зробили макростабільність, ми можемо знайти простір для фінансування реконструкції, і це те, про що сьогоднішня зустріч", - підсумувала вона.

Нагадаємо

Президент Групи Світового банку Девід Р. Малпасс повідомив, що Світовий банк мобілізував понад 23 мільярди доларів для України в якості екстреного фінансування, що включає гранти, гарантії та пов'язане паралельне фінансування від країн-партнерів.