"Победа цивилизованности над злом": директор МВФ отметила "чрезвычайно хорошую работу" Украины во время войны

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"Россия нанесла разрушительные ракетные удары по критически важной инфраструктуре в Украине, что привело к гибели людей и огромным трудностям. Несмотря на эти атаки, экономика работает, а правительство полностью функционирует, предоставляя жизненно важные услуги предприятиям и домохозяйствам. Магазины работают, люди идут на работу, банки работают, домохозяйства и компании платят налоги... Победа цивилизованности над злом", - заявила она.

Георгиева добавила: "Страна работает чрезвычайно хорошо при худших обстоятельствах. И именно поэтому она имеет доверие своего народа, и она имеет доверие международного сообщества".

Детали

По словам директора, во время визита в Ирпень Киевской области она увидела, как разбомбленная россиянами очистная станция "отреставрирована и свежо покрашена". Георгиева также отметила диджитализацию страны, заметив, что "цифровые технологии облегчают доступ к социальным и административным услугам лучше, чем до войны".

"Большинство предприятий полностью восстановили свою деятельность летом благодаря быстрому восстановлению электроэнергии, воды и тепла после российских атак. Я горжусь тем, что МВФ является частью этой международной поддержки. Я очень благодарна за работу, которую мы проделали вместе, чтобы иметь мощную программу в рамках механизма расширенного финансирования", - продолжила директр.

Кроме этого, она отметила, что 15,5 миллиардов от МВФ составили механизм для 4-летней поддержки в размере 115 миллиардов долларов.

"Я помню, когда началась война, Украине было трудно получить финансирование следующие пару недель. Сейчас у нас механизм на 4 года. Во-вторых, это очень масштабная программа относительно того, как страна может построить фундамент для будущего, поддерживая экономическую и финансовую стабильность, важные реформы для содействия росту, продвижение вступления в Европейский Союз.

В-третьих, это обеспечивает основу для частных инвестиций. В-четвертых, мы очень рады работать с банком, потому что мы сделали макростабильность, мы можем найти пространство для финансирования реконструкции, и это то, о чем сегодняшняя встреча", - подытожила она.

Напомним

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Р. Малпасс сообщилв, что Всемирный банк мобилизовал более 23 миллиардов долларов для Украины в качестве экстренного финансирования, включающего гранты, гарантии и связанное параллельное финансирование от стран-партнеров.