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Нам известно, что РФ не изменила своих позиций и требований к Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 17930 просмотра

Президент заявил, что Россия будет требовать сокращения украинской армии и юридического отказа от территорий. Украина готова к быстрым переговорам, но только при условии сохранения суверенитета.

Нам известно, что РФ не изменила своих позиций и требований к Украине - Зеленский

Киеву известно, что россияне не изменили своих позиций и требований к Украине. Оккупанты будут требовать сокращения украинской армии и захотят юридического отказа от территорий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеозвернении, передает УНН.

Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований к Украине. Они будут требовать сокращения нашей армии, захотят юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции. И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится – мир будет достойным

- заявил Зеленский. 

Дополнение

Сегодня, 4 марта Зеленский сообщил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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