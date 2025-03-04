Нам відомо, що рф не змінила своїх позицій та вимог щодо України - Зеленський

Києву відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Окупанти будуть вимагати скорочення української армії, та хотітимуть юридичної відмови від територій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним - заявив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 4 березня Зеленський повідомив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".

Зеленський наголосив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі.