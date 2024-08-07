Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Налоговая в Украине так и не стала сервисной службой и есть вопросы к тому, состоялась ли вообще реформа ГНС. Поэтому необходима ее полная перезагрузка. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Однозначно, что делать (реформу и полную перезагрузку - ред.) - это большой вопрос. Во-первых, надо говорить, вообще состоялась ли реформа, о которой так много говорили, в том числе реформа БЭБ, который на самом деле унаследовал все те негативы, которые были у налоговой милиции. И многие из тех сотрудников перешли в эту службу. Если говорить вообще о работе налоговой, то она не превратилась в сервисную службу, к сожалению - отметил Цимбалюк.

Он добавил, что налоговая продолжает массово блокировать налоговые накладные и не исключил, что делается это для того, чтобы кто-то "пришел и просился".

"Из-за этого не произошло реформы, и мы видим отдельные случаи коррупционных деяний. Здесь с одной стороны нужно говорить о том, какая зарплата у самих налоговиков, она не настолько высока, чтобы избежать коррупционной составляющей, а с другой стороны ответственность", - подчеркнул нардеп, добавив, что громкие задержания налоговиков не имеют логического продолжения в виде расследований и передачи дел в суд, ведь нет посадок и конфискации имущества.

Еще одной проблемой налоговой, по мнению Цимбалюка, является статус "исполняющий обязанности". Украинское законодательство позволяет чиновникам находиться в статусе и.о. три месяца, однако руководство налоговой так работает уже несколько лет.

"И это снимает с них ответственность. Что-то не так - взяли, уволили, и считают, что на этом все закончено и снова завели кого-то и.о. Это не правильно, это снижает ответственность. Надо назначать человека и в случае нарушения жестко привлекать к ответственности", - подчеркнул Цимбалюк.

Добавим

Печерский районный суд Киева обязал представителей ГБР открыть уголовное производство против должностных лиц Государственной налоговой службы по заявлению совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки о нанесении тяжких имущественных убытков акционерам финучреждения. В своем заявлении она сообщила, что группа должностных лиц совершила умышленное тяжкое преступление путем превышения служебных полномочий. В частности, Соседка указала, что должностные лица ГНС Украины, в частности руководство, в том числе Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, использовали власть или служебное положение вопреки интересам службы, а также внесли заведомо недостоверные сведения в официальный документ, что повлекло наступление тяжких имущественных последствий для акционеров АО "АКБ "Конкорд". Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Несмотря на то, что соответствующее решение суд принял 11 апреля 2024 года, по словам Соседки, следователи ей до сих пор не сообщили об исполнении судебного решения и открытии уголовного производства.

Напомним

Государственная налоговая служба проводила проверку деятельности банка "Конкорд" после решения НБУ о его ликвидации. Проверка длилась три месяца и, по словам Елены Соседки, по ее результатам был составлен акт, в котором говорилось о нарушениях на общую сумму 700 тыс. грн. Однако, как утверждает Соседка, по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева налоговики незаконно "дорисовали" 392 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в лице ликвидатора банка "Конкорд" обжаловал указанный акт в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. После этого была назначена дополнительная налоговая проверка, которая до сих пор продолжается.