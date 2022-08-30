Накопили 2 млн тонн угля и 13 млрд кубов газа: Шмыгаль о подготовке Украины к зиме

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«Вопросы энергетического сектора и подготовки к отопительному сезону сейчас ключевой приоритет правительственной команды. По состоянию на конец августа нам удалось накопить на складах 2 миллиона тонн угля. Это почти втрое больше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Украинские шахты работают 24/7. Формируем все вероятные резервы. Что касается ситуации с газом. Также по состоянию на конец августа вышли на показатель 13 млрд кубических метров в наших подземных хранилищах. За последний месяц было закачано более 1 млрд кубических метров», – рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, тарифы для населения остаются без изменений.

"Правительство согласовало 605 производителям тепловой энергии фиксированные объемы газа для отопления и горячего водоснабжения на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цена – 7 грн 42 копейки так же остается без изменений. Это позволит зимой обеспечить стабильные поставки тепла в дома наших граждан", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что продолжается программа тепломодернизации домов, чтобы снизить потребление энергоресурсов. Через Фонд энергоэффективности за время военного положения было компенсировано почти 300 млн грн для тех, кто модернизирует свои дома и уменьшает потребление.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск - террористические акты россии против критической инфраструктуры, поэтому правительство выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать в случае необходимости.

Верховная Рада выделила 12,7 млрд грн от кредита из Канады на закупку газа для отопительного сезона.