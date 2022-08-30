Накопичили 2 млн тонн вугілля та 13 млрд кубів газу: Шмигаль про підготовку України до зими

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«Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди. Станом на кінець серпня нам вдалося накопичити на складах 2 мільйони тонн вугілля. Це майже утричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви. Стосовно ситуації з газом. Так само станом на кінець серпня вийшли на показник 13 млрд кубічних метрів у наших підземних сховищах. За останній місяць було закачано більше 1 млрд кубічних метрів», - розповів Шмигаль.

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За його словами, тарифи для населення залишаються без змін.

"Уряд узгодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Ціна – 7 грн 42 копійки так само залишається без змін. Це дозволить взимку забезпечити стабільні поставки тепла в оселі наших громадян", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що продовжується програма тепломодернізації будинків, аби зменшити споживання енергоресурсів. Через Фонд енергоефективності за час воєнного стану було компенсовано майже 300 млн грн для тих, хто модернізує свої оселі та зменшує споживання.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тож уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у разі необхідності.

Верховна Рада виділила 12,7 млрд грн від кредиту з Канади на закупівлю газу для опалювального сезону.