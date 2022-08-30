Накопичили 2 млн тонн вугілля та 13 млрд кубів газу: Шмигаль про підготовку України до зими

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 55427 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 62118 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 76810 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 82825 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 93460 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 146111 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 148314 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 108274 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69044 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 95892 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93173 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 16713 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 18194 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 19433 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 55407 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 146103 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 171797 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 148304 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 93704 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 96415 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42452 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45891 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60560 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Накопичили 2 млн тонн вугілля та 13 млрд кубів газу: Шмигаль про підготовку України до зими

Київ • УНН

 • 113391 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Станом на кінець серпня Україні вдалося накопичити на складах 2 мільйони тонн вугілля. Також країна вийшла на показник 13 млрд кубів газу у підземних сховищах. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Накопичили 2 млн тонн вугілля та 13 млрд кубів газу: Шмигаль про підготовку України до зими

Цитата

«Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди. Станом на кінець серпня нам вдалося накопичити на складах 2 мільйони тонн вугілля. Це майже утричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви. Стосовно ситуації з газом. Так само станом на кінець серпня вийшли на показник 13 млрд кубічних метрів у наших підземних сховищах. За останній місяць було закачано більше 1 млрд кубічних метрів», - розповів Шмигаль.

Деталі

За його словами, тарифи для населення залишаються без змін.

"Уряд узгодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Ціна – 7 грн 42 копійки так само залишається без змін. Це дозволить взимку забезпечити стабільні поставки тепла в оселі наших громадян", - зазначив Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що продовжується програма тепломодернізації будинків, аби зменшити споживання енергоресурсів. Через Фонд енергоефективності за час воєнного стану було компенсовано майже 300 млн грн для тих, хто модернізує свої оселі та зменшує споживання.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тож уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у разі необхідності.

Верховна Рада виділила 12,7 млрд грн від кредиту з Канади на закупівлю газу для опалювального сезону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59