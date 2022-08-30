ВР виділила майже 13 млрд грн кредитних коштів на закупівлю газу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховна Рада виділила 12,7 млрд грн від кредиту з Канади на закупівлю газу для опалювального сезону. Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Парламент погодив виділення 12,7 млрд гривень від кредиту з Канади на закупівлю газу. Зокрема, ці гроші виділяються Міністерству енергетики. Ще 2 млрд направляють ГУР", – повідомив Гончаренко.
Деталі
Проголосувало "за" 266 нардепів. Закон №7681 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" прийнятий в цілому.
Законопроект розроблено для здійснення невідкладних заходів із забезпечення споживачів природним газом та сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років в умовах загальноєвропейської енергетичної кризи.
Доповнення
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик – терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тому уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у разі потреби.