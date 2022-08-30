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ВР выделила почти 13 млрд грн кредитных средств на закупку газа

Киев • УНН

 • 113744 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада выделила 12,7 млрд грн от кредита из Канады на закупку газа для отопительного сезона. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

ВР выделила почти 13 млрд грн кредитных средств на закупку газа

Цитата

"Парламент согласовал выделение 12,7 млрд гривен от кредита из Канады на закупку газа. В частности, эти деньги выделяются Министерству энергетики. Еще 2 млрд направляют ГУР", – сообщил Гончаренко.

Детали

Проголосовало "за" 266 нардепов. Закон №7681 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" принят в целом.

Законопроект разработан для осуществления неотложных мер по обеспечению потребителей природным газом и устойчивому прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов в условиях общеевропейского энергетического кризиса.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск – террористические акты россии против критической инфраструктуры, поэтому правительство выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать в случае необходимости.

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