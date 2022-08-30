ВР выделила почти 13 млрд грн кредитных средств на закупку газа

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"Парламент согласовал выделение 12,7 млрд гривен от кредита из Канады на закупку газа. В частности, эти деньги выделяются Министерству энергетики. Еще 2 млрд направляют ГУР", – сообщил Гончаренко.

Детали

Проголосовало "за" 266 нардепов. Закон №7681 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" принят в целом.

Законопроект разработан для осуществления неотложных мер по обеспечению потребителей природным газом и устойчивому прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов в условиях общеевропейского энергетического кризиса.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск – террористические акты россии против критической инфраструктуры, поэтому правительство выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать в случае необходимости.