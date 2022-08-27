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Шмигаль: Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти рф

Київ • УНН

 • 209934 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти росії проти критичної інфраструктури, тож уряд виділив 1,4 млрд грн на обладнання, щоб реагувати у разі необхідності. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Шмигаль: Україна готова до опалювального сезону на 75%, але головний ризик - терористичні акти рф

Цитата

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик — це терористичні акти росії проти критичної інфраструктури. Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання", - вказав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Очільник уряду вказав, що йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

"Паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом", - зауважив Шмигаль.

Доповнення

На неможливість забезпечення опалювального сезону через війну вказували вже у низці регіонів і закликали людей до евакуації. З Донеччини евакуація обов'язкова.

Українські Національні Новини

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