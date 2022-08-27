Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск – террористические акты рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск - террористические акты россии против критической инфраструктуры, поэтому правительство выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать в случае необходимости. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск — это террористические акты россии против критической инфраструктуры. Поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", - указал Шмыгаль в Telegram.
Детали
Глава правительства указал, что речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.
"Параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
На невозможность обеспечения отопительного сезона из-за войны указывали уже в ряде регионов и призывали людей к эвакуации. Из Донецкой области эвакуация обязательна.