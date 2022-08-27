Шмыгаль: Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск – террористические акты рф

Цитата

"Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск — это террористические акты россии против критической инфраструктуры. Поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения", - указал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Глава правительства указал, что речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

"Параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

На невозможность обеспечения отопительного сезона из-за войны указывали уже в ряде регионов и призывали людей к эвакуации. Из Донецкой области эвакуация обязательна.