Naftogaz заявляет, что делает все для «спокойного» отопительного сезона, несмотря на атаки РФ: необходимые объемы газа импортируются

Поврежденные объекты Укргазвидобування в Харьковской и Полтавской областях, несмотря на разрушения от ударов РФ, продолжают работу, там восстанавливают оборудование, кроме того, необходимые объемы газа импортируются, сообщили в Группе Нафтогаз в субботу, пишет УНН.

Руководство Группы Нафтогаз посетило объекты Укргазвидобування в Харьковской и Полтавской областях. Речь идет о мощностях, которые получили повреждения из-за массированных обстрелов в январе-феврале. Несмотря на разрушения, предприятия не прекращали работу. Специалисты восстанавливают оборудование и системы защиты