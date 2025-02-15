Naftogaz заявляет, что делает все для «спокойного» отопительного сезона, несмотря на атаки РФ: необходимые объемы газа импортируются
Киев • УНН
Руководство Группы Нафтогаз проинспектировало поврежденные объекты Укргазвыдобування в Харьковской и Полтавской областях. Несмотря на разрушения от обстрелов, предприятия продолжают работу и восстанавливают оборудование.
Поврежденные объекты Укргазвидобування в Харьковской и Полтавской областях, несмотря на разрушения от ударов РФ, продолжают работу, там восстанавливают оборудование, кроме того, необходимые объемы газа импортируются, сообщили в Группе Нафтогаз в субботу, пишет УНН.
Руководство Группы Нафтогаз посетило объекты Укргазвидобування в Харьковской и Полтавской областях. Речь идет о мощностях, которые получили повреждения из-за массированных обстрелов в январе-феврале. Несмотря на разрушения, предприятия не прекращали работу. Специалисты восстанавливают оборудование и системы защиты
Руководство Группы обсудило конкретные меры, необходимые для стабильной работы предприятий.
Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак подчеркнул, что Группа "делает все необходимое для спокойного прохождения отопительного сезона: добывает, хранит и поставляет газ всем категориям потребителей, импортирует необходимые объемы газа, ведет диалог с международными партнерами и донорами для усиления энергетической безопасности страны".
Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области11.02.25, 09:29 • 30050 просмотров