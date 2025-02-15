Naftogaz заявляет, что делает все для «спокойного» отопительного сезона, несмотря на атаки РФ: необходимые объемы газа импортируются

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 147267 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 203400 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 157315 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 153481 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 137623 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 124762 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 122119 просмотра

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Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 112944 просмотра

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 144236 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145883 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Naftogaz заявляет, что делает все для «спокойного» отопительного сезона, несмотря на атаки РФ: необходимые объемы газа импортируются

Naftogaz заявляет, что делает все для «спокойного» отопительного сезона, несмотря на атаки РФ: необходимые объемы газа импортируются

Киев  •  УНН

 • 3291 просмотра

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Руководство Группы Нафтогаз проинспектировало поврежденные объекты Укргазвыдобування в Харьковской и Полтавской областях. Несмотря на разрушения от обстрелов, предприятия продолжают работу и восстанавливают оборудование.

Поврежденные объекты Укргазвидобування в Харьковской и Полтавской областях, несмотря на разрушения от ударов РФ, продолжают работу, там восстанавливают оборудование, кроме того, необходимые объемы газа импортируются, сообщили в Группе Нафтогаз в субботу, пишет УНН.

Руководство Группы Нафтогаз посетило объекты Укргазвидобування в Харьковской и Полтавской областях. Речь идет о мощностях, которые получили повреждения из-за массированных обстрелов в январе-феврале. Несмотря на разрушения, предприятия не прекращали работу. Специалисты восстанавливают оборудование и системы защиты

- сообщили в Нафтогазе.

Руководство Группы обсудило конкретные меры, необходимые для стабильной работы предприятий.

Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак подчеркнул, что Группа "делает все необходимое для спокойного прохождения отопительного сезона: добывает, хранит и поставляет газ всем категориям потребителей, импортирует необходимые объемы газа, ведет диалог с международными партнерами и донорами для усиления энергетической безопасности страны".

Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области11.02.25, 09:29 • 30050 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
naftogazНафтогаз
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