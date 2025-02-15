Нафтогаз запевнив, що робить все для "спокійного" опалювального сезону попри атаки рф: необхідні обсяги газу імпортує

Пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині, попри руйнування від ударів рф, продовжують роботу, там відновлюють обладнання, до того ж, необхідні обсяги газу імпортуються, повідомили у Групі Нафтогаз у суботу, пише УНН.

Керівництво Групи Нафтогаз відвідало об’єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Йдеться про потужності, які зазнали пошкоджень через масовані обстріли в січні-лютому. Попри руйнування, підприємства не припиняли роботу. Фахівці відновлюють обладнання та системи захисту - повідомили у Нафтогазі.

Керівництво Групи обговорило конкретні заходи, необхідні для сталої роботи підприємств.

Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак підкреслив, що Група "робить все необхідне для спокійного проходження опалювального сезону: видобуває, зберігає та постачає газ всім категоріям споживачів, імпортує необхідні обсяги газу, веде діалог із міжнародними партнерами та донорами для посилення енергетичної безпеки країни".

Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині