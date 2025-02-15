Нафтогаз запевнив, що робить все для "спокійного" опалювального сезону попри атаки рф: необхідні обсяги газу імпортує
Київ • УНН
Керівництво Групи Нафтогаз проінспектувало пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Незважаючи на руйнування від обстрілів, підприємства продовжують роботу та відновлюють обладнання.
Пошкоджені об'єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині, попри руйнування від ударів рф, продовжують роботу, там відновлюють обладнання, до того ж, необхідні обсяги газу імпортуються, повідомили у Групі Нафтогаз у суботу, пише УНН.
Керівництво Групи Нафтогаз відвідало об’єкти Укргазвидобування на Харківщині та Полтавщині. Йдеться про потужності, які зазнали пошкоджень через масовані обстріли в січні-лютому. Попри руйнування, підприємства не припиняли роботу. Фахівці відновлюють обладнання та системи захисту
Керівництво Групи обговорило конкретні заходи, необхідні для сталої роботи підприємств.
Очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак підкреслив, що Група "робить все необхідне для спокійного проходження опалювального сезону: видобуває, зберігає та постачає газ всім категоріям споживачів, імпортує необхідні обсяги газу, веде діалог із міжнародними партнерами та донорами для посилення енергетичної безпеки країни".
Нафтогаз: через атаку рф є пошкодження виробничих потужностей на Полтавщині11.02.25, 09:29 • 31165 переглядiв