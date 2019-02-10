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Нефтяные компании Венесуэлы переводят банковские счета своих предприятий в российский банк

Нефтяные компании Венесуэлы переводят банковские счета своих предприятий в российский банк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий (СП) в российский Газпромбанк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на документ и обусловливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы.

По данным Reuters, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

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Издание со ссылкой на два источника утверждает, что руководство PDVSA требует от своих зарубежных партнеров по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко скорее определиться с тем, продолжат ли они участие в этих СП. 

Как уточняется в сообщении, в состав партнеров входят Equinor (ранее - Statoil), Chevron и Total.

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PDVSA при этом распорядилась, чтобы ее СП с Equinor и Total - Petrocedeno - приостановило работу.

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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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