Нефтяные компании Венесуэлы переводят банковские счета своих предприятий в российский банк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий (СП) в российский Газпромбанк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Агентство ссылается на документ и обусловливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы.
По данным Reuters, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводят санкции против крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы
Издание со ссылкой на два источника утверждает, что руководство PDVSA требует от своих зарубежных партнеров по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко скорее определиться с тем, продолжат ли они участие в этих СП.
Как уточняется в сообщении, в состав партнеров входят Equinor (ранее - Statoil), Chevron и Total.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Total вывезла всех своих сотрудников из Венесуэлы
PDVSA при этом распорядилась, чтобы ее СП с Equinor и Total - Petrocedeno - приостановило работу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль сомневается в возможности помочь режиму Мадуро
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.