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США вводять санкції проти найбільшої нафтової компанії Венесуели

США вводять санкції проти найбільшої нафтової компанії Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Мінфін США вводить санкції відносно венесуельської нафтової компанії PDVSA і блокують активи компанії на 7 млрд доларів. Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в ході брифінгу для журналістів у Білому домі в понеділок, передає УНН.

“Ми оголошуємо про введення санкції щодо PDVSA”, — сказав він.

При цьому в Мінфіні США заявили, що Вашингтон скасує санкції щодо PDVSA, якщо президент Ніколас Мадуро погодиться на проведення нових виборів.

“Зняття санкцій з PDVSA можливо в разі передачі контролю тимчасовому главі держави або в майбутньому законно обраному уряду, які вживуть заходів для боротьби з корупцією”, — сказав глава відомства Стівен Мнучін.

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Він додав, що американські компанії можуть продовжувати закуповувати нафту з Венесуели, але плата за це буде йти на блокований рахунок.

“Я спілкувався з представниками нафтопереробних заводів, є велика кількість нафти, за яку вже заплатили, ця нафта продовжить надходити в США, в Венесуелі хочуть продовжити продавати нам нафту, поки гроші надходять на заблоковані рахунки”, — сказав він.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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