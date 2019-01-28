США вводять санкції проти найбільшої нафтової компанії Венесуели

“Ми оголошуємо про введення санкції щодо PDVSA”, — сказав він.

При цьому в Мінфіні США заявили, що Вашингтон скасує санкції щодо PDVSA, якщо президент Ніколас Мадуро погодиться на проведення нових виборів.

“Зняття санкцій з PDVSA можливо в разі передачі контролю тимчасовому главі держави або в майбутньому законно обраному уряду, які вживуть заходів для боротьби з корупцією”, — сказав глава відомства Стівен Мнучін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідер опозиції Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Він додав, що американські компанії можуть продовжувати закуповувати нафту з Венесуели, але плата за це буде йти на блокований рахунок.

“Я спілкувався з представниками нафтопереробних заводів, є велика кількість нафти, за яку вже заплатили, ця нафта продовжить надходити в США, в Венесуелі хочуть продовжити продавати нам нафту, поки гроші надходять на заблоковані рахунки”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США закликали Збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МЗС Венесуели відкинув ультиматум країн Євросоюзу

Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.