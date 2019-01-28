США вводят санкции против крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Минфин США вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и блокируют активы компании на 7 млрд долларов. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе брифинга для журналистов в Белом доме в понедельник, передает УНН.
"Мы объявляем о введении санкции в отношении PDVSA", - сказал он.
При этом в Минфине США заявили, что Вашингтон отменит санкции в отношении PDVSA, если президент Николас Мадуро согласится на проведение новых выборов.
"Снятие санкций с PDVSA возможно в случае передачи контроля временном главе государства или в будущем, законно избранному правительству, которые примут меры для борьбы с коррупцией", - сказал глава ведомства Стивен Мнучин.
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Он добавил, что американские компании могут продолжать закупать нефть из Венесуэлы, но плата за это будет идти на блокированный счет.
"Я общался с представителями нефтеперерабатывающих заводов, является большое количество нефти, за которую уже заплатили, эта нефть продолжит поступать в США, в Венесуэле хотят продолжить продавать нам нефть, пока деньги поступают на заблокированные счета", - сказал он.
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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
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После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.