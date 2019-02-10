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Нафтові компанії Венесуели переводять банківські рахунки своїх підприємств в російський банк

Нафтові компанії Венесуели переводять банківські рахунки своїх підприємств в російський банк

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA переводить банківські рахунки всіх своїх спільних підприємств в російський Газпромбанк. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Агентство посилається на документ і обумовлює перенесення рахунків санкціями, введеними США відносно Венесуели.

За даними Reuters, PDVSA також інструктує свої спільні підприємства перераховувати доходи від продажу нафти на нові рахунки в російському банку.

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Видання із посиланням на два джерела стверджує, що керівництво PDVSA вимагає від своїх зарубіжних партнерів по освоєнню запасів нафтоносного пояса Оріноко швидше визначитися з тим, чи продовжать вони участь в цих спільних підприємствах.

Як уточнюється у повідомленні, до складу партнерів входять Equinor (раніше - Statoil), Chevron і Total.

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PDVSA при цьому розпорядилася, щоб її спільне підприємство з Equinor і Total - Petrocedeno - призупинило роботу.

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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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