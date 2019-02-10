Нафтові компанії Венесуели переводять банківські рахунки своїх підприємств в російський банк

Агентство посилається на документ і обумовлює перенесення рахунків санкціями, введеними США відносно Венесуели.

За даними Reuters, PDVSA також інструктує свої спільні підприємства перераховувати доходи від продажу нафти на нові рахунки в російському банку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США вводять санкції проти найбільшої нафтової компанії Венесуели

Видання із посиланням на два джерела стверджує, що керівництво PDVSA вимагає від своїх зарубіжних партнерів по освоєнню запасів нафтоносного пояса Оріноко швидше визначитися з тим, чи продовжать вони участь в цих спільних підприємствах.

Як уточнюється у повідомленні, до складу партнерів входять Equinor (раніше - Statoil), Chevron і Total.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанія Total вивезла всіх своїх співробітників з Венесуели

PDVSA при цьому розпорядилася, щоб її спільне підприємство з Equinor і Total - Petrocedeno - призупинило роботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кремль сумнівається у можливості допомогти режиму Мадуро

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.