Компанія Total вивезла всіх своїх співробітників з Венесуели

"Пріоритетом була безпеку всіх наші співробітників, і всі вони були евакуйовані з минулого понеділка", - наводить агентство слова Пуян.

Адміністрація США 28 січня ввела санкції проти венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.

У південноамериканській країні знаходилися, за деякими даними, щонайменше 50 співробітників Total. Управляти своїми операціями в республіці компанія буде з Європи, а не з США.

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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.