Компанія Total вивезла всіх своїх співробітників з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Французька нафтогазова компанія Total вивезла всіх своїх співробітників з Венесуели, а її банківські рахунки в країні були заблоковані через санкції США. Про це повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на керівника компанії Патріка Пуян, передає УНН.
"Пріоритетом була безпеку всіх наші співробітників, і всі вони були евакуйовані з минулого понеділка", - наводить агентство слова Пуян.
Адміністрація США 28 січня ввела санкції проти венесуельської нафтогазової компанії PDVSA.
У південноамериканській країні знаходилися, за деякими даними, щонайменше 50 співробітників Total. Управляти своїми операціями в республіці компанія буде з Європи, а не з США.
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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.