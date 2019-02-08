Компания Total вывезла всех своих сотрудников из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Французская нефтегазовая компания Total вывезла всех своих сотрудников из Венесуэлы, а ее банковские счета в стране были заблокированы из-за санкций США. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на руководителя компании Патрика Пуян, передает УНН.
“Приоритетом была безопасность всех наших сотрудников, и все они были эвакуированы с прошлого понедельника”, — приводит агентство слова Пуян.
Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
В южноамериканской стране находились, по некоторым данным, не менее 50 сотрудников Total. Управлять своими операциями в республике компания будет из Европы, а не из США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль сомневается в возможности помочь режима Мадуро
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.