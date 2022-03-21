Отправлял данные о расположении ВСУ: на Запорожье разоблачили информатора оккупантов

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"20 марта оперативники криминальной полиции Главного управления Национальной полиции ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками 4-го отдела 5-го управления Департамента военной контрразведки СБУ разоблачили 52-летнего уроженца Вольнянска. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к сбору информации о местах расположения сил и средств Вооруженных сил Украины и передачи этих данных оккупантам", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, у предателя обнаружили банковские карты, средства связи и транспортное средство.

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В Волынской области контрразведка СБУ предотвратила диверсии и разоблачила вражеского агента из "спящего резерва" ФСБ, который пытался вступить в ряды местной тероборони.









