У Волинській області контррозвідка СБУ викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої Тероборони. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення СБУ в Telegram.
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"Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після початку російської агресії у 2014 році він втік до РФ.
Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.
Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої.
Наразі російському агенту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взято під варту.