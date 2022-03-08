В Волынской области контрразведка СБУ разоблачила вражеского агента из "спящего резерва" ФСБ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Волынской области контрразведка СБУ предотвратила диверсии и разоблачили вражеского агента из "спящего резерва" ФСБ, который пытался вступить в ряды местной Теробороны. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
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"Уже 13-й день мы успешно защищаем нашу землю от захватчиков. На защиту Родины встал весь народ. Оккупанты не ожидали такого сопротивления, поэтому теперь пытаются во что бы то ни стало нарушить нашу устойчивость изнутри", - говорится в сообщении.
Детали
Как установила СБУ, в прошлом он проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников. После начала российской агрессии в 2014 году он бежал в РФ.
Уже в начале 2022 года кураторы из ФСБ дали предателю указание вернуться в Украину.
Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет и патроны.
Сейчас российскому агенту сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Он взят под стражу.