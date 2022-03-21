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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47191 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Надсилав дані про розташування ЗСУ: на Запоріжжі викрили інформатора окупантів

Надсилав дані про розташування ЗСУ: на Запоріжжі викрили інформатора окупантів

Київ • УНН

 • 121625 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В Запорізькій області правоохоронці викрили інформатора російських окупантів. Чоловік вивчав місця розташування Збройних сил України та надсилав дані воєнним злочинцям. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Цитата

"20 березня оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками 4-го відділу 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ викрили 52-річного уродженця Вільнянська. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до збору інформації щодо місць розташування сил та засобів Збройних сил України і передачі цих даних окупантам", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, у зрадника виявили банківські картки, засоби зв’язку та транспортний засіб.

Додамо

У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити в ряди місцевої тероборони.



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