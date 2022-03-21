Надсилав дані про розташування ЗСУ: на Запоріжжі викрили інформатора окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Запорізькій області правоохоронці викрили інформатора російських окупантів. Чоловік вивчав місця розташування Збройних сил України та надсилав дані воєнним злочинцям. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
Цитата
"20 березня оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно зі співробітниками 4-го відділу 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ викрили 52-річного уродженця Вільнянська. У правоохоронців є підстави вважати, що чоловік причетний до збору інформації щодо місць розташування сил та засобів Збройних сил України і передачі цих даних окупантам", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, у зрадника виявили банківські картки, засоби зв’язку та транспортний засіб.
Додамо
У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити в ряди місцевої тероборони.