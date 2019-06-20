Подан судебный иск об увольнении руководителя "Укравтодора"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Окружной административный суд Киева поступил иск об увольнении Славомира Новака с должности и.о. Главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, передает УНН.
Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Славомира Новака и.о. Председателя Госагентства до назначения в установленном порядке руководителя "Укравтодора". Кроме этого истец просит суд признать отсутствие у Славомира Новака компетенции (полномочий) выковывать обязанности Главы "Укравтодора" и просит суд обязать Кабинет Министров Украины немедленно освободить его от указанной должности.
Также истец просит признать отсутствие у КМУ полномочий, в частности, допускать граждан иностранных государств к руководству центральными органами исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории "А" без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев.
Как отметили в пресс-службе одновременно суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности Украины, которые заключаются в предоставлении Славомир Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать СБУ отменить ему соответствующий допуск.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства и наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска. Имя истца в суде не называют.
Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности президента Украинской ассоциации футбола народного депутата Андрея Павелко
Также стало известно, что по результатам собеседований и результатами квалификационного оценивания семь судей подтвердили соответствие занимаемой должности.