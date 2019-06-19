ВККСУ: сім суддів не відповідають займаним посадам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За результатами співбесід та результатами кваліфікаційного оцінювання сім суддів не підтвердили відповідність займаній посаді. Про це повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.
Так, 18 червня на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 15 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.
"Сімох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді", - повідомили у ВККСУ.
Загалом, за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
Нагадаємо, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 27 із 30 призначених на кваліфікаційне оцінювання суддів Окружного адміністративного суду міста Києва повторно не з’явилися на іспит.
Раніше одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу.