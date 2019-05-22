Судді Окружного адмінсуду не прийшли на іспит до ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 27 із 30 призначених на кваліфікаційне оцінювання суддів Окружного адміністративного суду міста Києва повторно не з’явилися на іспит напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВККСУ.
"21 травня 2019 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбувалося складення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Однак 27 суддів Окружного адміністративного суду міста Києва повторно не з’явилися на оцінювання. Таким чином, іспит у приміщенні Комісії 21 травня 2019 року складали лише троє суддів ОАСК", - зазначили у ВККСУ.
У Комісії зазначили, що 17 квітня 2019 року 34 судді Окружного адміністративного суду міста Києва не з’явились на оцінювання, вказавши підставою тимчасову непрацездатність.
"Рішенням Комісії від 8 травня 2019 року вказаним 34 суддям причини неявки на іспит визнано поважними та перенесено складення іспиту на 21 травня 2019 року. Комісія наразі очікує офіційні документи щодо причин повторної відсутності суддів ОАСК на кваліфікаційному оцінюванні", - додали у ВККСУ.
Нагадаємо, під стінами ВККСУ зранку 20 травня і 21 травня так звані активісти блокували будівлю та обмежили доступ окремих членів Комісії до приміщення.