Судьи Окружного админсуда не пришли на экзамен в ВККСУ

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходила сдача экзамена в рамках квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на оценку. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 года составляли лишь трое судей ОАСК", - отметили в ВККСУ.

В Комиссии отметили, что 17 апреля 2019 года 34 судьи Окружного административного суда города Киева не появились на оценку, указав основанием временную нетрудоспособность.

"Решением Комиссии от 8 мая 2019 года указанным 34 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и перенесена сдача экзамена на 21 мая 2019 года. Комиссия пока ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей ОАСК на квалификационном оценке", - добавили в ВККСУ.

Напомним, под стенами ВККСУ утром 20 мая и 21 мая так называемые активисты блокировали здание и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.